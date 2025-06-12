В Финляндии разработали новый метод лечения роговичной слепоты без доноров: как это возможно
В Финляндии исследователь Пюрю Грёнроос из Университета Тампере разработал метод лечения роговичной слепоты с помощью 3D-печати. До сих пор единственным способом помочь таким пациентам была пересадка роговицы от умершего донора, однако теперь это может измениться.
Об этом пишет Yle. Количество людей, нуждающихся в трансплантации роговицы, значительно превышает количество доноров. Метод, который магистр философии Пюрю Грёнроос разработал в своей диссертации, предлагает возможное решение этой проблемы.
"Поскольку трансплантаты также часто получают от пожилых людей, количество эндотелиальных клеток у них снижено. Поэтому срочно нужны новые независимые от донора методы лечения и источники клеток", – отметил он.
Что предлагает Пюрю Грёнроос
Его метод предусматривает создание клеток, подобных эндотелию роговицы, из стволовых клеток человека. Такие эндотелиальные клетки в будущем могут восстановить зрение людям с роговичной слепотой.
"Метод дифференцировки значительно быстрее и проще, чем методы, разработанные другими исследовательскими группами. Стволовые клетки можно регенерировать путем перепрограммирования собственных клеток крови пациента, что позволяет избежать реакций иммунного отторжения", – рассказал автор.
В сотрудничестве с исследовательницей Анни Мёрё Грёнроос достиг успеха в биопечати дифференцированных эндотелиальных клеток.
Ранее они успешно напечатали наружный слой роговицы (эпителий) и средний слой (строму). А печать эндотелия делает возможным создание целостной роговицы.
Грёнроос отметил, что готовый продукт еще нуждается в доработке. Он продолжит свои исследования вместе с аспирантом Абхинавом Кетири – исследователь стремится удалить нежелательные клетки, мешающие печати, из эпителия, на котором напечатано изображение.
Почему это важно
Эндотелий – это слой клеток на задней поверхности роговицы, который поддерживает ее жидкостный баланс. Повреждение эндотелиальных клеток из-за болезни или травмы значительно ухудшает зрение.
Эндотелиальные клетки не регенерируются самостоятельно, а их количество уменьшается с возрастом. Зато стволовые клетки способны регенерироваться и образовывать новые ткани.
В статье сказано, что коммерческие операторы могут использовать результаты исследований Грёнрооса при разработке своих продуктов.
Например, Stemsight, компания, базирующаяся в Университете Тампере, разрабатывает методы лечения глазных заболеваний стволовыми клетками. Доктор Грёнроос не имеет отношения к этой компании.
В Stemsight считают, что лечение дегенерации роговицы эндотелиальными клетками может стать доступным уже в конце 2030-х годов.
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