В Финляндии разработали новый метод лечения роговичной слепоты без доноров: как это возможно

В Финляндии исследователь Пюрю Грёнроос из Университета Тампере разработал метод лечения роговичной слепоты с помощью 3D-печати. До сих пор единственным способом помочь таким пациентам была пересадка роговицы от умершего донора, однако теперь это может измениться.

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Об этом пишет Yle. Количество людей, нуждающихся в трансплантации роговицы, значительно превышает количество доноров. Метод, который магистр философии Пюрю Грёнроос разработал в своей диссертации, предлагает возможное решение этой проблемы.

"Поскольку трансплантаты также часто получают от пожилых людей, количество эндотелиальных клеток у них снижено. Поэтому срочно нужны новые независимые от донора методы лечения и источники клеток", – отметил он.

Что предлагает Пюрю Грёнроос

Его метод предусматривает создание клеток, подобных эндотелию роговицы, из стволовых клеток человека. Такие эндотелиальные клетки в будущем могут восстановить зрение людям с роговичной слепотой.

"Метод дифференцировки значительно быстрее и проще, чем методы, разработанные другими исследовательскими группами. Стволовые клетки можно регенерировать путем перепрограммирования собственных клеток крови пациента, что позволяет избежать реакций иммунного отторжения", – рассказал автор.

В сотрудничестве с исследовательницей Анни Мёрё Грёнроос достиг успеха в биопечати дифференцированных эндотелиальных клеток.

Ранее они успешно напечатали наружный слой роговицы (эпителий) и средний слой (строму). А печать эндотелия делает возможным создание целостной роговицы.

Грёнроос отметил, что готовый продукт еще нуждается в доработке. Он продолжит свои исследования вместе с аспирантом Абхинавом Кетири – исследователь стремится удалить нежелательные клетки, мешающие печати, из эпителия, на котором напечатано изображение.

Почему это важно

Эндотелий – это слой клеток на задней поверхности роговицы, который поддерживает ее жидкостный баланс. Повреждение эндотелиальных клеток из-за болезни или травмы значительно ухудшает зрение.

Эндотелиальные клетки не регенерируются самостоятельно, а их количество уменьшается с возрастом. Зато стволовые клетки способны регенерироваться и образовывать новые ткани.

В статье сказано, что коммерческие операторы могут использовать результаты исследований Грёнрооса при разработке своих продуктов.

Например, Stemsight, компания, базирующаяся в Университете Тампере, разрабатывает методы лечения глазных заболеваний стволовыми клетками. Доктор Грёнроос не имеет отношения к этой компании.

В Stemsight считают, что лечение дегенерации роговицы эндотелиальными клетками может стать доступным уже в конце 2030-х годов.

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