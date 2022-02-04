В Нидерландах обнаружили особо заразный штамм ВИЧ, который быстрее ослабляет иммунную систему

Ученые обнаружили в Нидерландах новый штамм ВИЧ, от которого инфицированные люди заболевают в два раза быстрее, чем от текущих версий вируса. На данный момент известно уже как минимум о 109 случаях инфицирования.

Исследование, опубликованное в журнале Science, является результатом международного сотрудничества между Институтом больших данных Оксфордского университета и Голландским фондом мониторинга ВИЧ. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, выявленный вариант ВИЧ имеет вирусную нагрузку в 3-5 раз выше, чем текущий штамм. По мнению ученых, это означает, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим.

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В то же время отмечается, что после начала лечения люди с этим вариантом имеют такие же показатели восстановления иммунной системы и выживаемости, как и люди, инфицированные другими штаммами ВИЧ. Но исследователи предупредили, что быстрое ухудшение здоровья после заражения новым штаммом означает, что раннее выявление и лечение имеют "критическое значение".

"Команда изучила положительные образцы от более чем 6700 человек в стране, чтобы выяснить, насколько это распространено. Этот процесс выявил еще 92 человека с этим вариантом из всех регионов Нидерландов, в результате чего общее количество подтвержденных случаев достигло 109. Но истинное число, вероятно, выше", – говорится в результатах исследований.

Ранее сообщалось, что американские ученые сделали еще один шаг к тому, чтобы вылечить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Они провели исследование, во время которого сумели очистить клетки, где обычно вирус находится в спящем состоянии.

Напомним, американская компания Moderna успешно опробовала на животных свою мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Препарат безопасен и вызывает выработку антител в организме человека.