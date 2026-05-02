В Украине усилят ответственность за фальсификацию справок о вакцинации: Радуцкий раскрыл детали

В Украине готовят усиление ответственности за изготовление и использование поддельных медицинских справок, в частности документов о вакцинации. Для этого планируют внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Их уже рассматривает парламентский комитет по вопросам здоровья нации совместно с комитетом по правоохранительной деятельности. Об этом сообщил председатель профильного комитета Михаил Радуцкий, передает LB.ua.

За фейковые медицинские справки хотят наказывать строже

Он отметил, что в Украине уже предусмотрена уголовная ответственность за подделку документов. В то же время парламент работает над изменениями, которые должны ужесточить наказание, в частности за фальсификацию медицинских справок и нарушение санитарных норм.

Также Радуцкий отметил, что самым эффективным инструментом борьбы с "липовыми" справками остается электронная система здравоохранения (ЕСОЗ).

"Сегодня мы уже рассматриваем на комитете и не только на нашем, и на правоохранительном комитете изменения в Уголовный кодекс в 358-й, в 325-й статье, которые усилят уголовную ответственность именно за то, о чем вы говорите (фейковые документы о прививках. – Ред.)", – сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Он пояснил, что статья 325 Уголовного кодекса Украины касается нарушения санитарных правил и норм, направленных на предотвращение инфекционных заболеваний и массовых отравлений. В свою очередь статья 358 предусматривает ответственность за подделку документов, печатей, штампов, бланков, а также за сбыт и использование фальшивых документов.

В то же время он подчеркнул, что даже цифровые записи могут быть сфальсифицированы в случае недобросовестного внесения данных, поэтому важно обеспечить тесное взаимодействие между НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины), правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

Радуцкий отметил, что законопроект о медицинском самоуправлении уже подготовлен ко второму чтению в Верховной Раде. Он также убежден, что без введения индивидуальной ответственности и персональной лицензии для врачей существенных изменений в этой сфере достичь не удастся.

"Но знали бы вы количество поправок, которые подают люди, которые, более всего, не хотят самоуправления. Больше всего самоуправления, к сожалению, не хотят врачи", – сказал он.

Напомним, ранее заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская отмечала, что говорить о завершении пандемии коронавируса некорректно, поскольку Всемирная организация здравоохранения официально этого не объявляла. По ее словам, пандемия не исчезла, а лишь изменилась, как и сам вирус, который продолжает эволюционировать.

Как сообщал OBOZ.UA, новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями стартовал в Украине в октябре прошлого года. Продлится он до 17 мая 2026 года, информировали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

