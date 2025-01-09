'Видим динамику к спаду': Ляшко успокоил относительно метапневмовируса и других инфекций в Украине

В Украине не зафиксирована вспышка метапневмовируса (HMPV), он является одной из более 200 острых вирусных инфекций, циркулирующих ежегодно. Напротив, есть динамика к спаду – в этом эпидемиологическом сезоне было зафиксировано 14 случаев инфицирования метапневмовирусом, в прошлом – 24.

Видео дня

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии Укринформу в четверг, 9 января. По его словам, ранее метапневмовирус не выделялся из общего перечня ОРВИ в еженедельных отчетах.

Никакой особой специфики относительно этого вируса ни сейчас, ни раньше не было зафиксировано.

Метапневмовирус относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют ежегодно. После пандемии COVID-19 восстанавливается привычная для нас эпидситуация по острым респираторным вирусным инфекциям, когда с ноября-декабря, кроме гриппа, циркулирует более 200 вирусов. И метапневмовирус – один из них", – сказал министр.

За эпидсезон, начавшийся 30 октября 2024 года, ОРВИ и гриппом уже переболели 1,6 млн украинцев. Вскоре возможно повышение заболеваемости гриппом, который обычно набирает обороты в конце января-начале февраля.

Метапневмовирус принадлежит к семейству Pneumoviridae и является "братом" респираторно-синцитиального вируса (RSV). Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызвать как легкие симптомы (насморк, кашель, общая слабость), так и тяжелые случаи (дыхательная недостаточность, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом).

Инкубационный период HMPV длится от 3 до 6 дней, а общая продолжительность заболевания – от 7 до 10 дней. Чаще вирус активен в умеренном климате в конце зимы и весной.

Вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). По ее словам, реальное количество случаев может быть больше.

– В интервью OBOZ.UA доктор медицинских наук профессор Сергей Крамарев сказал, что метапневмовирус не новый, а сопровождает человечество практически на протяжении всего его существования. По степени опасности он уступает сезонному гриппу, поэтому специфических вакцин против него не разрабатывают. Обычно метапневмовирус проходит достаточно легко, как любое ОРЗ.

– О вспышке метапневмовируса в начале года сообщили в Китае. В соцсетях публиковали фото и видео с переполненными больницами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!