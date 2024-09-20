Вкусная и полезная: лучшая ягода для эффективного похудения

Лето – пора ягод, вкусных и полезных. Эти маленькие плоды оказывают огромное влияние на ваше здоровье.

Для тех, кто хочет похудеть, ягоды – важный элемент питания. Они превосходят другие фрукты по содержанию клетчатки. Диетолог рассказала изданию eatthis.com, какую ягоду следует есть на диете.

"Ягоды являются одними из самых питательных фруктов. Они не только богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, но и содержат много клетчатки. Клетчатка – это ключевое питательное вещество, которое следует добавить в рацион во время похудения. Ягоды способствуют ощущению сытости, поскольку пища с высоким содержанием клетчатки усваивается медленнее, что помогает избежать переедания", – отмечает диетолог Роксана Эхсани.

Диетолог также подчеркивает, что продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают постепенное высвобождение энергии в кровь, что способствует стабильному уровню сахара. Учитывая это, Эхсани считает, что малина – лучшая ягода для тех, кто стремится похудеть.

Как малина может помочь в процессе похудения?

В одной чашке малины всего 65 калорий, 15 г углеводов, 8 г клетчатки, 5 г сахара и 1,5 г белка.

"Высокое содержание клетчатки в малине обусловлено ее семенами. Одна порция малины содержит 53% рекомендуемой суточной дозы витамина С, что укрепляет вашу иммунную систему. Употребляя такие низкокалорийные и богатые питательными веществами продукты, как малина, вы можете заменить сладости, не превышая калорийность" , – объясняет диетолог.

Как увеличить потребление малины?

Если вы хотите добавить больше малины в свой рацион, Эхсани предлагает несколько идей: всыпьте ягоды в полосу, боулы, пудинги или йогурты из чиа.

"Включайте малину в свои десерты, тосты или вафли утром, а также в мюсли, хлопья или овсянку", - советует она.

Кроме того, вы можете приготовить домашнее варенье с высоким содержанием клетчатки, используя свежие или замороженные ягоды. "Просто разомните малину, смешайте с семенами чиа и оставьте настаиваться. Варенье загустеет, и вы сможете использовать его в йогурте или на тостах вместо обычного варенья", – говорит Эхсани.

Можно создать вкусный десерт, смешав замороженную малину с бананом. Даже в соленых блюдах можно использовать малину. Попробуйте добавить ягоды в салат из шпината или фасоли.

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