Влияние попкорна на организм: как сделать это лакомство более полезным
Попкорн – одна из самых популярных закусок, которую обожают миллионы людей по всему миру. Однако, мало кто задумывается, как этот хрустящее лакомство влияет на здоровье.
Оказывается, попкорн может оказывать как положительное, так и негативное влияние на организм, в зависимости от способа приготовления. Издание eatthis.com рассказывает, какие неожиданные свойства имеет эта закуска и как сделать ее максимально полезной.
Полезность попкорна
Если вы любите попкорн, вам будет интересно узнать, что он может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Попкорн – это цельнозерновой продукт, богатый клетчаткой и полифенолами. Клетчатка помогает выводить холестерин из организма, что способствует уменьшению его уровня, а это положительно влияет на здоровье сердца", – объясняет диетолог Триста Бест.
Она также отмечает, что полифенолы – мощные растительные антиоксиданты. "Когда мы получаем их из натуральных источников, таких как попкорн, они помогают организму бороться со свободными радикалами и токсинами, которые могут повреждать клетки и вызывать хронические болезни", – добавляет диетолог.
Научные доказательства
Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, выявило, что у людей, употреблявших больше полифенолов, риск сердечно-сосудистых болезней был на 46% ниже по сравнению с теми, кто потреблял их меньше.
Еще одно исследование, проведенное учеными Университета Скрентона, показало, что одна порция попкорна содержит более 70% рекомендуемой суточной нормы цельного зерна. Более того, эта закуска имеет более высокий уровень полифенолов на порцию, чем свежая кукуруза и даже некоторые фрукты.
Когда попкорн становится вредным?
Однако, следует помнить, что не все виды попкорна полезны. Если он приготовлен с большим количеством растительного масла, масла или соли, его положительный эффект значительно уменьшается.
"Если попкорн содержит много жира и соли, его польза для здоровья сердца понижается", – отмечает Бест.
Например, большая порция попкорна с рапсовым маслом, которую подают в кинотеатрах, содержит 980 калорий, 44 г жира (из них 3,5 г насыщенных) и 2400 мг натрия. Это превышает безопасный дневной предел потребления натрия для взрослых. Высокое содержание жира и соли связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Большой объем – большая опасность
Еще один нюанс – большие порции могут спровоцировать переедание.
Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition Education and Behavior, показало, что люди, получавшие большую попкорную емкость, съедали на 33,6% больше, чем те, кому давали среднюю порцию.
Как сделать попкорн полезным?
Чтобы получить максимум пользы от этой закуски, следует выбирать попкорн, приготовленный без растительного масла, с минимальным количеством соли. Добавить вкус можно с помощью специй или других полезных добавок. Кроме того, следует контролировать количество съеденного.
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