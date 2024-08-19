'Волна по мощности инфицирования может быть достаточно большой': иммунолог объяснил угрозы от COVID-19 для Украины

Украина, как ряд стран мира, в конце лета 2024-го столкнулась с резким увеличением заболеваемости COVID-19. Специалисты прогнозируют, что в этот осенне-зимний период волна по мощности инфицирования им в стране может быть достаточно большой.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал врач-иммунолог Борис Донской. У него поинтересовались, можно ли сказать, что "ковод", о котором украинцы забыли с началом полномасштабной войны, ныне не является опаснее сезонного гриппа.

"Это вопрос, который нужно изучать. Однако на сегодня его летальность, степень поражения и тяжесть действительно становятся приемлемыми, как и любая сезонная респираторная вирусная инфекция", – отметил специалист.

По его словам, в вопросе новых штаммов коронавируса ничего особенно удивительного и опасного пока нет. Врачи из других стран, где фиксируется рост заболеваемости, говорят, что наиболее распространенный подштамм Омикрон FliRT не вызывает тяжелых форм у вакцинированных людей.

"Возможно, позже что-то и будет, ведь периодически даже штаммы гриппа удивляют своей тяжестью. Но опять-таки этот вопрос надо исследовать", – подчеркнул Донской.

Он добавил, что с коронавирусом в Украине ситуация пока не так страшна, как об этом рассказывают в СМИ. Но все же вирус действительно распространен. Поэтому в сезон ОРВИ, прогнозирует иммунолог, возможно, что волна по мощности инфицирования COVID-19 будет достаточно большой.

"Но будут ли из-за этого забиты реанимации или морги? Нет, не будут", – убежден специалист.

Напомним, что сейчас повышение заболеваемости COVID-19 фиксируют в Киеве. В частности, если в июне в столице было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека.

В то же время даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Граждан призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль он был диагностирован почти у 12 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали распространение нового субварианта коронавируса FLiRT. Его симптомы не отличаются от предыдущих вариантов, реже теряется способность чувствовать вкус и запах.

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