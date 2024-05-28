Замоченные изюм: польза, о которой вы могли не знать

Мало кто об этом знает, однако замоченный изюм имеет не малую пользу для организма человека. В частности, эти высушенные плоды винограда могут способствовать повышению иммунитета, а также улучшить пищеварение.

О каких еще лечебных свойствах замоченного черного изюма известно человечеству и почему его следует добавить в рацион? Об этом узнавали OBOZ.UA.

Питательная составляющая

Черный изюм богат природным сахаром, в частности глюкозой и фруктозой, которые придают быструю энергию. Его можно использовать как перекус среди дня или употреблять во время тренировки, чтобы обеспечить дополнительную энергию организму. Также известно, что изюм имеет клетчатку, витамины С и К, минералы, а также антиоксиданты, такие как флавоноиды и полифенолы.

Улучшает пищеварительную систему

Этот продукт способствует поддержанию здорового микробиома кишечника, питая полезные бактерии и уменьшая ощущение дискомфорта. Таким образом, потребляя изюм можно улучшить иммунитет и уменьшить риск появления определенных заболеваний, а именно воспаления кишечника и рака толстой кишки.

Стабилизирует работу сердечной системы

Черный изюм содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и полифенолы, которые защищают сердечно-сосудистую систему путем уменьшения окислительного стресса и воспаления. Кроме того, калий, содержащийся в черном изюме, способствует нормализации кровяного давления, регулируя работу сердца. Этот минерал также помогает уменьшить влияние натрия на повышение кровяного давления, избегать чрезмерного потребления которого может быть вредным для сердца.

Улучшает здоровье глаз

Черный изюм содержит витамин С, который важен для выработки коллагена - белка, необходимого для структуры роговицы и кровеносных сосудов в глазах. Регулярное потребление витамина С может предотвратить развитие заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна, что может привести к потере зрения.

Противодействует головокружению

Употребление такого продукта является простой и эффективной стратегией в лечении головокружения. Черный изюм, богатый калием, помогает сбалансировать уровень жидкости в организме, что является важным для поддержания общего равновесия. Также, это позволит бороться с обезвоживанием и уменьшить дискомфорт от головокружения.

Нормализует кислотность

Изюм обладает свойствами, которые способны нейтрализовать избыток желудочной кислоты, облегчая самочувствие при повышенной кислотности. Также, изюм облегчает пищеварение благодаря природным соединениям, которые успокаивают слизистую оболочку желудка.

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