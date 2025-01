Завтрак, который уменьшает долю жира в печени

Как алкогольная, так и неалкогольная жировая болезнь печени требуют особого внимания, ведь без надлежащего лечения могут возникнуть серьезные последствия. Чтобы уменьшить жир в печени и улучшить самочувствие, важно изменить способ жизни.

В частности, правильная диета, богатая клетчаткой, включая бобовые, цельные зерна, овощи и фрукты, может помочь уменьшить накопление жира в печени. Какие продукты стоит выбрать для восстановительного рациона печени, рассказали в Eat This, Not That.

Цельное зерно

Включайте больше цельнозерновых продуктов на завтрак вместо рафинированных углеводов — это поможет снизить жир в печени и увеличить количество клетчатки. Регулярное потребление добавленного сахара может способствовать накоплению жира в печени, а потому лучше выбирать фрукты вместо сладостей. Это обеспечит организм полезными волокнами без дополнительного сахара.

Избегание обработанного мяса

Ожирение печени чаще возникает при высоком уровне ЛПНП и у людей с избыточным весом или ожирением. Регулярное потребление обработанного мяса, например бекона или колбасы, повышает уровень холестерина и может вызывать проблемы с сердцем. Вместо этого стоит добавлять в рацион больше фруктов и овощей. Кроме того, старайтесь употреблять обработанное мясо редко и в небольших количествах.

Сбалансированное питание

Ожирение увеличивает риск жирной печени, а потому важно сбалансировать рацион. Начинайте день с завтрака, который включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белки, поскольку поможет не только сохранить баланс калорий, но и поддержать здоровье печени. Уменьшение веса также способствует снижению количества жира в печени, а потому вы можете рассмотреть возможность соблюдения диеты.

Избегание алкоголя во время завтрака

Чтобы снизить жир в печени, избегайте алкогольных напитков и сладких коктейлей. Исследования показали, что даже умеренное потребление алкоголя может оказывать негативное влияние на печень, особенно при неалкогольной жировой болезни. Поэтому лучше ограничить регулярное употребление алкоголя, даже в малых количествах.

