Коронавирус продолжил атаку в мире: снова прибавилось 1,8 млн заражений. Хроника на 8 февраля

Коронавирус поразил еще 1,82 млн жителей планеты и унес жизни 8126, а значительно больше людей – 2,6 млн побороли заболевание. Накануне больше всего заражений зафиксировали в России, США и Германии.

На утро 8 февраля мир пересек отметку в 398 млн всех случаев инфицирования. В то же время количество вакцинированного населения выросло до 53,39%, а 13,33% получили уже и по бустерной прививке.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине выявлено 4 307 437 инфицирований – в 3 681 092 случаях люди выздоровели, а 101 392 стали смертельными . В настоящее время еще около 525 тыс. человек болеют .

В США начали испытания на людях белковой "супервакцины" SpFN . Ученые надеются, что этот препарат будет защищать против всех вариантов COVID-19 .

А во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверили, что влияние пандемии человечество будет ощущать еще десятилетиями. Чтобы сократить этот процесс, специалисты советуют ускорить темпы вакцинации.

По программе єПідтримка украинцы потратили почти 1,8 млрд грн с "тысячи за вакцинацию" на культуру и креативные индустрии. Об этом сообщает в Facebook Министерство культуры и информационной политики.

Группа несогласных с введенными в Канаде коронавирусными ограничениями заблокировала движение одним из наиболее загруженных пограничных пунктов из США . Как пишет CBC News, протестующие на автомобилях перекрыли мост между городом Виндзор и американским Детройтом.

Минздрав Австрии внес в список признанных препаратов для обязательных прививок против COVID-19, кроме зарегистрированных в ЕС вакцин, также два китайских и три индийских. Соответствующее постановление было одобрено главным комитетом Национального совета страны.

В лидеры по приросту больных коронавирусом за 7 февраля вышли РФ – 171,9 тыс., США – 156,4 тыс., Германия – 138,8 тыс. За ними оказались Турция – 96,5 тыс. и Япония – 92,8 тыс.

Ученые из Канады исследовали рост заболеваемости COVID-19 и обнаружили, что двух прививок может быть недостаточно для защиты от заражения, особенно штаммом Омикрон. Они рекомендуют бустерные дозы.