Коронавирус продолжил атаку в мире: снова прибавилось 1,8 млн заражений. Хроника на 8 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус продолжил атаку в мире: снова прибавилось 1,8 млн заражений. Хроника на 8 февраля

Коронавирус поразил еще 1,82 млн жителей планеты и унес жизни 8126, а значительно больше людей – 2,6 млн побороли заболевание. Накануне больше всего заражений зафиксировали в России, США и Германии.

На утро 8 февраля мир пересек отметку в 398 млн всех случаев инфицирования. В то же время количество вакцинированного населения выросло до 53,39%, а 13,33% получили уже и по бустерной прививке.

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COVID-карата мира
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Карта охвата стран мира вакцинацией

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине выявлено 4 307 437 инфицирований – в 3 681 092 случаях люди выздоровели, а 101 392 стали смертельными. В настоящее время еще около 525 тыс. человек болеют.

  • В США начали испытания на людях белковой "супервакцины" SpFN. Ученые надеются, что этот препарат будет защищать против всех вариантов COVID-19.

  • А во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверили, что влияние пандемии человечество будет ощущать еще десятилетиями. Чтобы сократить этот процесс, специалисты советуют ускорить темпы вакцинации.

COVID-карта Украины
Главное на 8 февраля:

  • По программе єПідтримка украинцы потратили почти 1,8 млрд грн с "тысячи за вакцинацию" на культуру и креативные индустрии. Об этом сообщает в Facebook Министерство культуры и информационной политики.

  • Группа несогласных с введенными в Канаде коронавирусными ограничениями заблокировала движение одним из наиболее загруженных пограничных пунктов из США. Как пишет CBC News, протестующие на автомобилях перекрыли мост между городом Виндзор и американским Детройтом.

  • Минздрав Австрии внес в список признанных препаратов для обязательных прививок против COVID-19, кроме зарегистрированных в ЕС вакцин, также два китайских и три индийских. Соответствующее постановление было одобрено главным комитетом Национального совета страны.

  • В лидеры по приросту больных коронавирусом за 7 февраля вышли РФ – 171,9 тыс., США – 156,4 тыс., Германия – 138,8 тыс. За ними оказались Турция – 96,5 тыс. и Япония – 92,8 тыс.

  • Ученые из Канады исследовали рост заболеваемости COVID-19 и обнаружили, что двух прививок может быть недостаточно для защиты от заражения, особенно штаммом Омикрон. Они рекомендуют бустерные дозы.

Коронавирус продолжил атаку в мире: снова прибавилось 1,8 млн заражений. Хроника на 8 февраля
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