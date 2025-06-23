Как сладкие напитки повышают риск диабета 2 типа: новые открытия ученых

Сладкие напитки давно вызывают беспокойство среди специалистов по здравоохранению, но новые данные проливают свет на настоящую опасность их регулярного употребления. Исследование, проведенное американскими учеными, выявило тесную связь между ежедневным потреблением подслащенных напитков и развитием диабета 2 типа.

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Оказывается, не только газированные напитки, но и фруктовые соки могут значительно влиять на метаболическое здоровье. Эти результаты заставляют пересмотреть наше отношение к сахару в жидкой форме, пишет express.co.

Команда исследователей из Университета Бригама Янга (BYU, США) проанализировала информацию о более 500 000 человек из разных частей мира. Результаты обнаружили четкую связь: каждая дополнительная дневная порция сладкого напитка объемом 354 мл повышала риск диабета 2 типа на 25%.

Речь идет не только об энергетиках или спортивных напитках с большим количеством сахара, но и о других популярных газированных напитках. Профессор Карен Делла Корте, главный автор исследования, отметила: "Это первое исследование, которое продемонстрировало прямую связь между количеством потребленного сахара из напитков и риском развития диабета 2 типа".

По словам исследовательницы, употребление сахара в жидкой форме – например, через сладкие напитки или соки – представляет большую угрозу для организма, чем употребление твердых сладостей. Причина – в так называемых "изолированных сахарах", которые попадают в организм без сопроводительных питательных веществ, например клетчатки.

Такие сахара имеют серьезное влияние на функции печени – они могут вызвать накопление жира в ней и снизить чувствительность к инсулину. Оба эти фактора являются ключевыми в развитии диабета 2 типа.

В отличие от жидких форм, сахара из продуктов питания усваиваются организмом иначе: они не вызывают такой резкой нагрузки на печень, поэтому уровень глюкозы в крови растет более постепенно.

По этой причине даже те напитки, которые выглядят "здоровыми", в частности фруктовые соки, не дают такой же пользы, как потребление целого фрукта. Более того – исследование показало, что ежедневное употребление каждой дополнительной порции фруктового сока или нектара объемом 236 мл повышает риск диабета на 5%.

В то же время ученые подчеркивают: приведенные цифры – условные. Реальный риск зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Негативные последствия могут возникнуть уже с первой порции, но количества, меньше указанных в исследовании, считаются относительно безопасными.

Профессор Делла Корте подчеркнула: "Это исследование показывает, что мы нуждаемся в более строгих рекомендациях по употреблению сахара в жидкой форме – в частности, в сладких напитках и соках, поскольку они вредят обмену веществ".

Она также отметила, что в будущем следует не просто в целом ограничивать употребление сахара, а учитывать его форму и происхождение.

Возможные симптомы диабета 2 типа

По информации британской службы здравоохранения (NHS), самыми распространенными ранними признаками этого заболевания являются:

постоянная усталость

частые позывы к мочеиспусканию

ощущение сильной жажды

необъяснимое похудение

Кроме того, стоит обратить внимание и на следующие симптомы:

повторяющаяся молочница

медленное заживление ран

нечеткое зрение

зуд в области половых органов (у мужчин и женщин)

Каждый, кто заметил у себя подобные признаки, должен как можно быстрее обратиться к врачу для прохождения обследования.

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