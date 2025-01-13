Кето-диета без секретов: что можно и чего нельзя есть

Кето-диета стала одним из самых популярных способов питания, обещающих быстрое похудение и улучшение общего самочувствия. Благодаря высокому содержанию жиров и низкому содержанию углеводов, этот подход помогает организму перейти в состояние кетоза, что способствует сжиганию жира.

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Однако этот рацион требует четкого понимания, какие продукты можно есть, а от чего стоит отказаться. Издание eatthis.com рассказывает о разрешенных и запрещенных продуктах для успешного соблюдения кето-диет.

Как работает кето?

Главное отличие кето-диеты – это способность переводить организм в состояние кетоза, что способствует активному сжиганию жира. В кетозе организм использует жиры в качестве основного источника энергии, превращая их в кетоны.

По словам Шона Уэллса, эксперта по кето-системам: "Пищевой кетоз – это мощное метаболическое состояние, позволяющее организму сжигать жиры. Он также помогает регулировать воспалительные процессы и экспрессию генов, объясняющую большинство преимуществ кето-диеты".

Что происходит во время кетоза?

В состоянии кетоза многие люди замечают рост энергии, ясность мыслей и повышенную продуктивность мозга. К этому прилагаются и другие плюсы:

Снижение веса.

Контроль аппетита.

Улучшение метаболизма и уровня сахара в крови.

Уменьшение воспаления и окислительного стресса.

Есть ли недостатки у кето-диет?

У кето есть и минусы, среди которых – вероятность быстрого возвращения веса после завершения диеты, если не придерживаться постепенного выхода. По данным Гарвардской медицинской школы, кето-диета может быть полезна только при умеренном соблюдении, например, несколько дней в неделю или в течение одной-двух недель в месяц.

Что можно есть на кето-диете?

Мясо, морепродукты, яйца

Мясные продукты и морепродукты являются основой кето-рациона. Предпочтение следует отдавать необработанным вариантам. Например:

Курица, говядина, свинина.

Лосось, тунец, устрицы.

Растительные белки: тофу, темп, сейтан.

Яйца.

Низкоуглеводные овощи

Разрешаются овощи, содержащие минимум углеводов:

Брокколи, цветная капуста, шпинат.

Огурцы, спаржа, брюссельская капуста.

Болгарский перец, листовая капуста, кабачки. Следует избегать корнеплодов из-за их высокого содержания углеводов.

Ограниченные фрукты

Из-за высокого уровня сахара большинство фруктов не подходят для кето. Однако разрешаются:

Авокадо, малина, ежевика, черника.

Шон Уэллс рекомендует употреблять ягоды в умеренных количествах: "Ягоды хорошо подходят для кето, если вы остаетесь в пределах 5% от дневной нормы углеводов".

Жиры и масла

Здоровые источники жиров, такие как сливочное, оливковое и кокосовое масла, разрешены. Однако масло канолы и кунжутное масло не отвечают требованиям кето.

Молочные продукты

Разрешенные продукты с высоким содержанием жиров: жирные сливки, творог, сливочный сыр, сметана.

Орехи и семена

Рекомендуемые: миндаль, грецкие орехи, семена льна, чиа, пекан, арахис.

Подсластители

Разрешаются только несколько вариантов: стевия, сукралоза.

Алкоголь

Разрешены сухие вина, шампанское и крепкие напитки.

Что нельзя есть на кето-диете?

Корнеплоды: картофель, морковь, свекла.

Фрукты: бананы, манго, ананас, персики.

Нежирные молочные продукты: обезжиренное молоко, йогурт.

Зерновые культуры: пшеница, рис, киноа.

Бобовые: фасоль, чечевица, нут.

Сахар: тростниковый, мед, сиропы.

Некоторые масла: подсолнечное, соевое, арахисовое.

Сладкие алкогольные напитки: пиво, сладкие вина, сидр.

Перед началом кето-диеты обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Помните, что этот режим питания имеет как преимущества, так и ограничения, влияющие на привычный рацион.

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