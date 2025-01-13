Кето-диета без секретов: что можно и чего нельзя есть
Кето-диета стала одним из самых популярных способов питания, обещающих быстрое похудение и улучшение общего самочувствия. Благодаря высокому содержанию жиров и низкому содержанию углеводов, этот подход помогает организму перейти в состояние кетоза, что способствует сжиганию жира.
Однако этот рацион требует четкого понимания, какие продукты можно есть, а от чего стоит отказаться. Издание eatthis.com рассказывает о разрешенных и запрещенных продуктах для успешного соблюдения кето-диет.
Как работает кето?
Главное отличие кето-диеты – это способность переводить организм в состояние кетоза, что способствует активному сжиганию жира. В кетозе организм использует жиры в качестве основного источника энергии, превращая их в кетоны.
По словам Шона Уэллса, эксперта по кето-системам: "Пищевой кетоз – это мощное метаболическое состояние, позволяющее организму сжигать жиры. Он также помогает регулировать воспалительные процессы и экспрессию генов, объясняющую большинство преимуществ кето-диеты".
Что происходит во время кетоза?
В состоянии кетоза многие люди замечают рост энергии, ясность мыслей и повышенную продуктивность мозга. К этому прилагаются и другие плюсы:
- Снижение веса.
- Контроль аппетита.
- Улучшение метаболизма и уровня сахара в крови.
- Уменьшение воспаления и окислительного стресса.
Есть ли недостатки у кето-диет?
У кето есть и минусы, среди которых – вероятность быстрого возвращения веса после завершения диеты, если не придерживаться постепенного выхода. По данным Гарвардской медицинской школы, кето-диета может быть полезна только при умеренном соблюдении, например, несколько дней в неделю или в течение одной-двух недель в месяц.
Что можно есть на кето-диете?
Мясо, морепродукты, яйца
Мясные продукты и морепродукты являются основой кето-рациона. Предпочтение следует отдавать необработанным вариантам. Например:
- Курица, говядина, свинина.
- Лосось, тунец, устрицы.
- Растительные белки: тофу, темп, сейтан.
- Яйца.
Низкоуглеводные овощи
Разрешаются овощи, содержащие минимум углеводов:
- Брокколи, цветная капуста, шпинат.
- Огурцы, спаржа, брюссельская капуста.
- Болгарский перец, листовая капуста, кабачки. Следует избегать корнеплодов из-за их высокого содержания углеводов.
Ограниченные фрукты
Из-за высокого уровня сахара большинство фруктов не подходят для кето. Однако разрешаются:
- Авокадо, малина, ежевика, черника.
Шон Уэллс рекомендует употреблять ягоды в умеренных количествах: "Ягоды хорошо подходят для кето, если вы остаетесь в пределах 5% от дневной нормы углеводов".
Жиры и масла
Здоровые источники жиров, такие как сливочное, оливковое и кокосовое масла, разрешены. Однако масло канолы и кунжутное масло не отвечают требованиям кето.
Молочные продукты
Разрешенные продукты с высоким содержанием жиров: жирные сливки, творог, сливочный сыр, сметана.
Орехи и семена
Рекомендуемые: миндаль, грецкие орехи, семена льна, чиа, пекан, арахис.
Подсластители
Разрешаются только несколько вариантов: стевия, сукралоза.
Алкоголь
Разрешены сухие вина, шампанское и крепкие напитки.
Что нельзя есть на кето-диете?
- Корнеплоды: картофель, морковь, свекла.
- Фрукты: бананы, манго, ананас, персики.
- Нежирные молочные продукты: обезжиренное молоко, йогурт.
- Зерновые культуры: пшеница, рис, киноа.
- Бобовые: фасоль, чечевица, нут.
- Сахар: тростниковый, мед, сиропы.
- Некоторые масла: подсолнечное, соевое, арахисовое.
- Сладкие алкогольные напитки: пиво, сладкие вина, сидр.
Перед началом кето-диеты обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Помните, что этот режим питания имеет как преимущества, так и ограничения, влияющие на привычный рацион.
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