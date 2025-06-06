Минус 44 кг за год: медсестра, которая сбросила половину своего веса, раскрыла секрет похудения. Фото до и после

21-летняя медсестра из Канады, которая похудела за год на 44 кг, раскрыла секрет потери веса. Он кроется в завтраке, в составе которого есть высокое содержание белка.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Мелани Коз перешла с многоуглеводной диеты из бургеров, чипсов и хлеба на питание, сосредоточенное на белках с низким содержанием жира, таких как молочные продукты и курица.

Женщина в течение года завтракала тарелкой обезжиренного греческого йогурта с медом и фруктами. Такой прием пищи не только надолго давал ощущение сытости, но и способствовал увеличению мышечной массы, сделав ее тело более подтянутым.

Трансформация Мелани Коз, которая началась в 2023 году, стала возможной после многих лет неудачных попыток похудеть, во время которых она преимущественно сосредотачивалась на интенсивных физических тренировках без существенных изменений в питании.

После школы, начав карьеру медсестры, она выработала вредную привычку заедать стресс фастфудом – чизбургерами и чипсами после напряженных смен. Однако ее подход к питанию в корне изменился после того, как она записалась на курс по диетологии во время учебы, что дало ей новое понимание принципов здорового рациона.

Помимо питательных завтраков, Мелани также пересмотрела свой выбор перекусов, которые помогали ей выдерживать напряженные смены. Чипсы и шоколадные батончики были заменены на высокобелковые альтернативы, такие как бобы эдамаме и творог. По словам медсестры, эти закуски являются низкокалорийными, но утоляют голод.

"Эдамаме – отличный источник растительного белка. Он может помочь в наращивании и поддержании мышц. Он также является отличным источником клетчатки, которая может помочь вам дольше чувствовать сытость", – отметила она.

В то же время ее блюда были классическими, но с высоким содержанием белка. Например, это чили с фасолью и домашняя "протеиновая пицца" с добавлением нежирного йогурта в тесто и обезжиренного сыра. Мелани Кох также рассказала, как готовила полезные пудинги, добавляя коллаген и протеиновый порошок в ванильное мороженое.

По ее словам, ключом к похудению было создание дефицита калорий, но при этом она оставалась сытой благодаря блюдам с высоким содержанием белка. Кроме того, этот план питания не требовал от женщины изнурительных тренировок.

Она приобрела домашнюю беговую дорожку и начала долго ходить, прежде чем в конце концов записалась в спортзал для силовых упражнений. Теперь она делится своими простыми лайфхаками для похудения в социальных сетях, надеясь помочь тем, кто испытывает трудности в изменении своего здоровья.

"Я знаю, как это – быть по ту сторону экрана и мечтать о другом теле. Я знаю это ощущение безнадежности после бесчисленного количества неудач в похудении. Именно поэтому я делюсь своим путем", – пояснила она.

Высокобелковые диеты уже давно признаны некоторыми экспертами в сфере здравоохранения как эффективный метод для похудения. Это объясняется тем, что продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо и молочные продукты, требуют больше времени для переваривания. Это, в свою очередь, дольше сохраняет чувство сытости и уменьшает вероятность перекусов.

Кроме того, многие высокобелковые закуски содержат меньше калорий, чем их углеводные аналоги, например, хлебобулочные изделия. Ранее проведенные исследования также подтвердили, что диеты с высоким содержанием белка могут способствовать снижению веса, уменьшая аппетит.

Напомним, американские ученые выяснили, что добиться стройности можно изменив не пищу, а порядок ее приема. Так, употребление белка и клетчатки перед углеводами может помочь избежать лишних килограммов.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие перекусы стоит есть на похудении. Вместо того чтобы полностью отказываться от еды между основными приемами, стоит обратить внимание на здоровые варианты, которые поддержат энергию и будут способствовать насыщению.

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