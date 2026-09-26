Можно ли набрать вес из-за недосыпа: как даже один час без сна влияет на организм

Казалось бы, один час недосыпа не может существенно повлиять на организм, однако исследования показывают обратное. Регулярное сокращение сна может изменять работу гормонов, влиять на аппетит и снижать суточный расход энергии.

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Учёные выяснили, что люди, которые в течение нескольких недель спали меньше, могли набрать вес даже без заметных изменений в питании. Издание time.com рассказывает, как недостаток сна связан с набором лишних килограммов и почему достаточный отдых важен для контроля веса.

Новое исследование показало: люди, которые в течение шести недель спали примерно на 1–1,5 часа меньше, начали тратить меньше энергии, изменили уровень гормонов, связанных с аппетитом и жировыми запасами, и набрали вес. Результаты работы, опубликованной в Annals of Internal Medicine, свидетельствуют о том, что привычка спать около шести часов вместо семи или более может оказывать заметное влияние на организм.

Как недосыпание влияет на вес?

Ранее ученые уже исследовали последствия значительного сокращения сна. В отдельных экспериментах участники спали всего четыре-пять часов в сутки, а в одном из исследований – менее четырех часов в течение пяти дней. По окончании такого эксперимента люди потребляли примерно на 300 калорий больше.

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На этот раз исследователи решили проверить более распространенный сценарий – когда человек регулярно недосыпает лишь немного.

"Целью была более реалистичная оценка того, что произойдет, если мы попросим людей сократить свой сон на 1,5 часа до уровня, подобного тому, который мы обычно наблюдаем в популяции", — объясняет Мари-П'ер Сен-Онж, директор Центра передового опыта в области сна и циркадных исследований Колумбийского университета.

В исследовании приняли участие 95 человек, которые обычно спали около 7,5 часов. В течение шести недель они ложились спать примерно на 1,5 часа позже, но просыпались в привычное время. Ученые контролировали их физическую активность и анализировали показатели крови.

За этот период участники в среднем набрали около 0,45 кг. Одновременно у них повысился уровень лептина – гормона, связанного с регуляцией энергетического баланса и жировых запасов.

Оказалось также, что люди стали проводить больше времени без движения. Хотя из-за более позднего засыпания они дольше оставались бодрыми, дополнительное время в основном не использовали для физической активности.

"Мы выяснили, что в этот период ограничения сна они вели более сидячий образ жизни, чем в период достаточного сна", – отмечает Сен-Онж.

Помогает ли более длительный сон?

По словам эндокринолога Сиримон Реутракул, результаты нового исследования соответствуют выводам предыдущих работ о связи между сном и массой тела.

В то же время эксперименты показывают, что увеличение продолжительности сна может иметь обратный эффект. В исследовании 2022 года люди, которые обычно спали недостаточно, в течение двух недель увеличили продолжительность сна. В результате они стали потреблять примерно на 270 калорий меньше в день.

"Аппетит, сон, активность – все это взаимосвязано", – говорит Реутракул.

Исследователи отмечают, что длительное ограничение сна вряд ли стоит повторять в экспериментах из-за сложности для участников. Зато в будущем ученых интересует вопрос, одинаково ли организм разных людей реагирует на недостаток сна.

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