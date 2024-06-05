Несколько простых скрабов для губ, которые можно сделать дома

Большинство из нас знают несколько советов и подсказок, как избежать потрескавшихся губ. Но чаще всего мы забываем об отшелушивании губ.

Так же, как важно очищать тело от ороговевшей кожи, регулярно очищайте губы. Мы собрали несколько простых скрабов для губ, которые можно легко приготовить дома.

Кофейно-медовый скраб

Кофеин, содержащийся в кофе, помогает омолодить губы, делает их эластичными и здоровыми.

Смешайте одну столовую ложку кофейного порошка со столовой ложкой натурального меда. Вы также можете заменить мед оливковым маслом. Нанесите эту смесь на губы и нежно помассируйте их круговыми движениями. Оставьте кофейный скраб примерно на пять минут, прежде чем смыть его.

Скраб с корицей

Корица – ваш чудодейственный ингредиент для мгновенного увеличения рыхлых губ. Приготовьте скраб, смешав корицу, мед и оливковое масло в равных пропорциях.

Мягко потрите губы скрабом и оставьте его на несколько минут, прежде чем смыть. Если вам не нравится сильный аромат корицы на губах, нанесите на них бальзам для губ, который поможет избавиться от этого привкуса.

Лимонный скраб

Лимон – природное отбеливающее средство, а скраб с его содержимым мгновенно отшелушивает сухие и тусклые губы, когда они становятся сухими и тусклыми.

Смешайте две столовых ложки сахара с небольшим количеством вазелина. Добавьте к ним примерно одну столовую ложку лимонного сока. Протрите этой смесью губы и оставьте на пять минут перед умыванием. Вы мгновенно получите эластичные и мягкие губы.

Скраб из апельсина и сахара

Апельсиновая цедра – отличное домашнее средство для лечения обесцвечивания губ.

Измельчите примерно две столовых ложки сушеной апельсиновой цедры. Смешайте ее с двумя столовыми ложками сахара и примерно десятью каплями миндального или оливкового масла. Помассируйте губы скрабом и оставьте его на минуту, прежде чем смыть. Используйте этот скраб два-три раза в неделю, чтобы устранить обесцвечивание.

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