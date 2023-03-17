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После кратковременного затишья Землю накроет новая магнитная буря: что нужно знать о солнечном штормах

Анастасия Ковалева
Новости медицины
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Магнитная буря 28 декабря

Магнитные бури в марте будут средней слабости, их будет незначительное количество. Весна практически начнется с солнечной вспышки. 

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Об этом сообщает издание "Вікна". К магнитным бурям нужно подготовиться заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Как появляются магнитные бури?

На Солнце постоянно проявляется электромагнитная активность, и иногда она усиливается. Корональные дыры, выбросы корональной массы, солнечные вспышки – все это приводит к тому, что в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и от Солнца на огромной скорости несет по всем направлениям, в том числе и в направлении нашей планеты.

Земле повезло: у нее сильное магнитное поле, выполняющее роль своеобразного купола, защищающего жизнь на планете от опасных космических явлений.

Когда движущиеся со стороны Солнца заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с этим защитным "щитом": магнитное поле начинает возмущаться, изменяться, колебаться - именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Календарь магнитных бурь в марте

После кратковременного затишья Землю накроет новая магнитная буря: что нужно знать о солнечном штормах
  • 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
  • 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
  • 19 марта — магнитная буря средней мощности;
  • 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.

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