После кратковременного затишья Землю накроет новая магнитная буря: что нужно знать о солнечном штормах
Магнитные бури в марте будут средней слабости, их будет незначительное количество. Весна практически начнется с солнечной вспышки.
Об этом сообщает издание "Вікна". К магнитным бурям нужно подготовиться заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.
Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.
Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.
Как появляются магнитные бури?
На Солнце постоянно проявляется электромагнитная активность, и иногда она усиливается. Корональные дыры, выбросы корональной массы, солнечные вспышки – все это приводит к тому, что в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.
Их подхватывает солнечный ветер и от Солнца на огромной скорости несет по всем направлениям, в том числе и в направлении нашей планеты.
Земле повезло: у нее сильное магнитное поле, выполняющее роль своеобразного купола, защищающего жизнь на планете от опасных космических явлений.
Когда движущиеся со стороны Солнца заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с этим защитным "щитом": магнитное поле начинает возмущаться, изменяться, колебаться - именно эти процессы и называются магнитными бурями.
Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.
Календарь магнитных бурь в марте
- 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
- 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
- 19 марта — магнитная буря средней мощности;
- 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.
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