Заикание у ребенка: врачи рассказали о причинах возникновения и лечения

В первые несколько лет от рождения ребенок проходит в своем развитии такой путь, как никогда в течение всей следующей жизни. Он знакомится со своим телом, учится им управлять (сидеть, стоять, ходить) овладевает новыми навыками и познает мир. Умственная деятельность тоже не отстает: малыши запоминают, мыслят, говорят. Иногда процесс говорения натыкается на некоторые препятствия, как, например, заикание – расстройство речи.

Нарушение может иметь разные формы, проходить и начинаться снова, излечиваться самостоятельно или нуждаться в терапии. OBOZREVATEL проанализировал исследования и рассказал, что нужно знать родителям и как помочь ребенку.

Заикание – это форма нарушения речи или отрывочная речь, которая заставляет повторять отдельные звуки или фразы, удлинять их или останавливаться во время разговора, не издавая слогов или слов. Многие дети в возрасте от двух до пяти лет проходят процесс подобного расстройства. Иногда оно может прерываться и начинаться снова, но, как правило, ребенок его перерастает, хотя изредка может оставаться и во взрослом возрасте.

Видео дня

Независимо от того, имеет ли заикание временную или постоянную природу, родители должны знать о нем как можно больше и помогать ребенку в его преодолении.

Врачи не называют единственной определенной причины, которая приводит к нарушению речи у детей, однако сходятся в том, что оно может вызываться совокупностью факторов.

К основным, по мнению ученых, относятся:

Генетика. Медики отмечают, что 60% людей с расстройствами речи имеют родственников с такими же нарушениями.

Заикание в развитии. Ребенок в возрасте от 18 до 24 месяцев обычно учится говорить и оттачивает свои речевые навыки. Именно в этот период может проявиться заикание, которое носит временный характер.

Неврология. Люди с заиканием обрабатывают речь иначе. Ученые не имеют достаточно информации об этом, но допускают, что это происходит из-за того, как именно речь передается мозгом.

К факторам, которые могут повлиять на речевую функцию, относятся :

Семья. Если у вашей семьи есть проблемы с речью или если ребенок испытывает сильный страх или стресс, он может заикаться.

Возраст. Если ребенок заикается в раннем (до 3,6 лет) возрасте, то есть надежда, что он его перерастет без дополнительного лекарственного вмешательства.

Пол. Мальчики заикаются в три-четыре раза чаще девочек.

Другие нарушения речи. Если ребенок имеет другие нарушения речи или понимания другими, то маловероятно, что он перерастет заикание.

Некоторые родители стесняются или боятся похода к врачу с проблемой нарушения речи у ребенка, однако, если процесс заикания растянулся от трех до шести месяцев избегать консультации не стоит. Также требуют внимания дети, которые начали избегать общения из-за страха ошибиться или начать заикаться, а также те, чьи речевые мышцы на лице постоянно напряжены, а речь выглядит вынужденной.

Необходимо обратиться к врачу, который проведет обследование и установит, нужна ли ребенку коррекционная работа. Большинству детей достаточно упражнений с логопедом для исчезновения или улучшения заикания, а также повышения коммуникационных способностей и уверенности в себе для борьбы с нарушением.

Какими бы ни были причины и методы лечения заикания, родители всегда рядом с ребенком и им по силам помочь ему в преодолении расстройства речи.

Примите диагноз. Не избегайте проблемы сами и объясните ее вашему ребенку. В раннем возрасте дети не всегда могут понять, что с ними происходит, потому испытывают страх, неуверенность и отчаяние. Поддержка и спокойствие родителей – лучший способ поверить в себя и настроиться на борьбу. Объясните ребенку, что это лишь определенное нарушение и вместе вы сможете его преодолеть. А если даже это не удастся, заверьте его, что он самый лучший для вас и вы всегда рядом.

Следите за собственной речью. Личный пример – наилучший. Говорите с ребенком спокойно и медленно, убавьте количество вопросов, делайте паузы и внимательно слушайте детские ответы. Делайте акцент на том, что вам важно то, что ребенок говорит, а не то, как он это делает.

Выделяйте время, которое вы проводите вместе. Пусть ребенок сам выбирает деятельность и направляет вас, объясняет, чем хотел бы заняться. Вырабатывайте у себя и членов семьи навыки внимательно слушать и не перебивать друг друга.

Покой и распорядок дня. Избегайте хаоса, суеты и стресса, создайте дома уютную и спокойную обстановку, где будет комфортно всем. Не подгоняйте ребенка в его действиях или речи и распланируйте его день так, чтобы он всюду успевал без нервотрепки.

Не ругайте и не унижайте. Ребенок с заиканием постоянно находится в стрессе. Не позволяйте себе прерывать его речь, подгонять или постоянно исправлять, таким образом вы только усугубите ситуацию и подорвете доверие к себе. Никогда не проявляйте гнев или недовольство ребенком из-за расстройства речи. Выбирайте способы, которые посодействуют ребенку успокоиться без замечаний. Например, договоритесь делать короткую паузу в случае заикания или раскройте для него объятия, в которых она сможет повторить сказанное, чувствуя себя в безопасности.

Заикание – одно из возможных нарушений речи, которое наиболее часто встречается в детском возрасте, но может оставаться и у взрослых. Иногда достаточно терпения и времени, чтобы его преодолеть. Если это не удалось, не медлите с походом к специалисту, а главное помните, что родители – лучшие врачи для ребенка, поэтому их поддержка, спокойствие и уверенность станут примером и залогом успешного развития речи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в большинстве случаев боли в животе ребенка не вызывают серьезных последствий, однако назвал состояния, на которые необходимо обращать внимание.