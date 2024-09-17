Ретро-бег: новый тренд в кардио, который изменит ваш подход к фитнесу

Ретро-бег – один из самых горячих трендов в мире бега. Это совершенно новая и интересная форма кардио, которая отлично подходит для активного отдыха в любое время года.

Ретро-бег существует уже давно, но сейчас он снова набирает популярность. Эта тренировка не только освежает, но и дарит много положительных эмоций. Больше об этом виде тренировки пишет eatthis.com.

Как работает этот трендовый вид бега?

Суть ретро-бега состоит в том, что вы бегаете задом вперед, фактически отступая. Сначала это может показаться несколько необычным, но будьте готовы – этот способ бега может стать вашим любимым.

Многие бегуны и любители фитнеса уже присоединились к ретро-беговому движению. По данным исследования PureGym в Великобритании, популярность запроса "бег задом наперед" в интернете выросла на 50%.

Преимущества для здоровья

Исследование, проводившееся в Университете Орегона более 25 лет, сравнивало обычный бег и бег задом вперед. Ученые изучали, как работают ноги и какие травмы могут возникнуть во время бега в разных направлениях. Результаты оказались поразительными. Выяснилось, что бегуны испытывают такую же нагрузку во время ретро-бега, выполняя его с интенсивностью 80% от обычного бега вперед.

Хотя ретро-бег может выглядеть странно для случайных прохожих, исследования подтверждают его преимущества: улучшенная осанка, больший диапазон движения в коленном суставе и способность полностью разгибать как колени, так и бедра.

Тренер Тим Лю добавляет: "Бег задним ходом может стать отличным способом улучшить вашу кардиотренировку, укрепить шаги и повысить координацию. Мы так привыкли двигаться вперед, что редко пытаемся двигаться в других направлениях. Бег задом помогает развить моторику, особенно для тех, кто занимается спортом" ".

Если вам нужно еще больше аргументов, чтобы добавить ретро-бег в свою фитнес-программу, рекомендуем прочитать книгу Роберта К. Стивенсона "Бег спиной". В ней он подробно объясняет, почему многие профессиональные спортсмены включают этот вид бега в свои тренировки, и как это может быть полезно для вас. В предисловии говорится: "Бег задом вперед – это отличный способ тренировать тело. Он отлично подходит для общей физической подготовки. Укрепляет сердечно-сосудистую систему и активизирует все группы мышц".

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