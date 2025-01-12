Упражнения для красивого пресса и талии: комплексная тренировка

Многие мечтают о подтянутом прессе и плоском животе, но не всегда знают, с чего начать. Вместо бесконечных скручиваний и приседаний есть более эффективные упражнения, которые помогут достичь желаемых результатов.

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Ключевыми составляющими успеха есть правильное питание, силовые тренировки и аэробные нагрузки. Добавьте к этому правильную технику дыхания, и ваш пресс станет не только подтянутым, но и сильным, отмечает eatthis.com.

Мышцы пресса – это лишь одна часть группы основных мышц, отвечающих за поддержание правильной осанки и позволяющих выполнять простые действия, как сиденье, стояние или подъем предметов. Для укрепления этой зоны необходимо включать упражнения, тренирующие мышцы корпуса в разных направлениях.

Правильное дыхание также имеет большое значение для эффективных тренировок пресса. По рекомендации Национальной академии спортивной медицины контроль дыхания позволяет выполнять сложные движения без лишних усилий. Во время тренировок каждый вдох и выдох активирует мышцы живота, обеспечивая их дополнительную нагрузку. Специалисты рекомендуют перед каждым движением делать глубокий вдох через нос, а после выдыхать весь воздух.

Ниже приведены несколько упражнений, которые помогут укрепить мышцы пресса и кора.

Колесо для пресса (10-15 повторений)

Встаньте на колени, держа руками колесо для печати. Напрягите корпус, сожмите ягодицы и потянитесь вперед, ведя руками и бедрами к земле. Опускайтесь максимально низко, сохраняя напряжение в печати. После достижения низа выдыхайте и возвращайтесь в исходную позицию.

Вакуум (20-30 секунд)

Встаньте на четвереньки, расположив руки под плечами, а колени под бедрами. Тащите живот максимально сильно и удерживайте это положение. После этого расслабьте мышцы пресса.

Мяч для стабильности, скручивания (8-10 повторений на каждую сторону)

Лягте верхней частью спины на мяч, согните колени, а ступни поставьте на пол. Выпрямите руки, а затем вращайте корпус из одной стороны в другую. Если хотите усложнить упражнение, держите легкую гантель перед собой.

Поднятие колен (10-15 повторений)

Повисните на турнике и подтяните колени к груди. Почувствуйте напряжение в нижней части пресса, затем вернитесь в исходное положение и повторите.

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